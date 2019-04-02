مصر | ضبط 104 قضايا تموينية في حملات مكبرى على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 104 قضايا تموينية في حملات مكبرى على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (104) قضية تموينية متنوعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية – كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته وتعبئته كميات كبيرة من السلع الغذائية "زيت الطعام" مغشوشة مستخدمًا خامات مجهولة المصدر، وإعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامة تجارية مقلدة لكبرى الشركات خلافًا للحقيقة.. تم ضبط كميات قدرها (12،500 طن مستلزمات إنتاج " زيت طعام) معبأ داخل تنكات غير مدون عليها أية بيانات، ( عدد 2400 – ألفان وأربعمائة عبوة زيت طعام "منتج نهائى") معبًا داخل عبوات مدون عليها الإسم والعلامة المشار إليها لبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



ضبط المدير المسئول عن محل (غير مرخص) لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة بنى سويف (بمحافظة بنى سويف) لحيازته وتجميعه كمية من السلع الغذائية قدرها (1طن "أرز أبيض") غير صالح للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيته خلال عام 2018، تمهيدًا لطرح تلك الكمية للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



ضبط مالك محل (غير مرخص) لتجارة السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة إدكو (بمحافظة البحيرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية "أسماك مملحة" قدرها (960 – تسعمائة وستون كيلو جرام "فسيخ – سردين" ) معبأة داخل براميل غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتحلل بالأنسجة، وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الطبية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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ضبط المدير المسئول عن محل (غير مرخص) لتجارة السلع الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة بنى سويف (محافظة بنى سويف) لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية قدرها ( 4000 –أربعة آلاف عبوة مكرونة سريعة التحضير ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



جهود الأفرع الجغرافية لشرطة التموين بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام

ضبط (951) قضية تموينية متنوعة.. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (11) قضية إسطوانات بوتاجاز.. ضبط خلالها (326إسطوانة بوتاجاز)

ضبط (5) قضايا مواد بترولية.. ضبط خلالها (709160 لتر "سولار - بنزين")

ضبط (14) قضية دقيق مدعم وأقماح.. ضبط خلالها (16،980طن دقيق)

ضبط (195) قضية فى مجال مخالفات المخابز

ضبط (23) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية.. ضبط خلالها (700 كيلو جرام سكر – 1018 عبوة زيت طعام)

ضبط (44) قضية فى مجال الغش الغذائى.. ضبط خلالها (52،313 طن مواد غذائية متنوعة – 16325 عبوة مواد غذائية)

ضبط (28) قضية فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها (8،330 طن "منظفات، بلاستيك خام، 3774 عبوة مستحضرات تجميل ")

ضبط (567) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص)

ضبط (32) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها.. ضبط خلالها (1،149 طن لحوم – 1،246 طن أسماك)

ضبط (19) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (1000 عبوة سجائر)

ضبط (10) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية.. ضبط خلالها (65 طن أسمدة وأعلاف – 295عبوة مبيدات)



وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

