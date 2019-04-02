مصر | للتخفيف عن المواطنين.. "الداخلية" تواصل تفعيل المرحلة الجديدة من مبادرة "كلنا واحد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للتخفيف عن المواطنين.. "الداخلية" تواصل تفعيل المرحلة الجديدة من مبادرة "كلنا واحد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة الداخلية، تفعيل المرحلة الجديدة من المبادرة لتوفير السلع الأساسية برعاية كريمة من رئيس الجمهورية وذلك من خلال طرحها بعدد (626) فرع لكبرى السلاسل التجارية والمنتشرة على امتداد ربوع الجمهورية وهى (كارفور– كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية – إسبنس – الفرجانى – المحلاوى – هايبر – أوسكار) على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابياً على جموع المستهلكين، وذلك في إطار مبادرة "كلنا واحد".

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على مساندة المواطنين من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

وفي السياق ذاته، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (104) قضية تموينية متنوعة أبرزها القضايا الآتية:

- ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية – كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته وتعبئته كميات كبيرة من السلع الغذائية "زيت الطعام" مغشوشة مستخدماً خامات مجهولة المصدر ، وإعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامة تجارية مقلدة لكبرى الشركات خلافاً للحقيقة .. تم ضبط كميات قدرها (12,500 طن مستلزمات إنتاج " زيت طعام) معبأ داخل تنكات غير مدون عليها أية بيانات، ( عدد 2400 – ألفان وأربعمائة عبوة زيت طعام "منتج نهائى") معباً داخل عبوات مدون عليها الإسم والعلامة المشار إليها لبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

- ضبط المدير المسئول عن محل (غير مرخص) لتجارة السلع الغذائية ، بدائرة قسم شرطة بنى سويف (بمحافظة بنى سويف) لحيازته وتجميعه كمية من السلع الغذائية قدرها (1طن "أرز أبيض") غير صالح للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيته خلال عام 2018، تمهيداً لطرح تلك الكمية للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط مالك محل (غير مرخص) لتجارة السلع الغذائية ، بدائرة مركز شرطة إدكو (بمحافظة البحيرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية "أسماك مملحة" قدرها (960 – تسعمائة وستون كيلو جرام "فسيخ – سردين" ) معبأة داخل براميل غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتحلل بالأنسجة، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الطبية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط المدير المسئول عن محل (غير مرخص) لتجارة السلع الغذائية ، كائن بدائرة قسم شرطة بنى سويف (محافظة بنى سويف) لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية قدرها ( 4000 –أربعة آلاف عبوة مكرونة سريعة التحضير ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

جهود الأفرع الجغرافية لشرطة التموين بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام:

ضبط (951) قضية تموينية متنوعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

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ضبط (11) قضية إسطوانات بوتاجاز.. ضبط خلالها (326إسطوانة بوتاجاز).

ضبط (5) قضايا مواد بترولية .. ضبط خلالها (709160 لتر "سولار - بنزين").

ضبط (14) قضية دقيق مدعم وأقماح .. ضبط خلالها (16,980طن دقيق).

ضبط (195) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

ضبط (23) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية .. ضبط خلالها (700 كيلو جرام سكر – 1018 عبوة زيت طعام).

ضبط (44) قضية فى مجال الغش الغذائى .. ضبط خلالها (52,313 طن مواد غذائية متنوعة – 16325 عبوة مواد غذائية).

ضبط (28) قضية فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها (8,330 طن "منظفات ، بلاستيك خام ، 3774 عبوة مستحضرات تجميل ").

ضبط (567) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص).

ضبط (32) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها .. ضبط خلالها (1,149 طن لحوم – 1,246 طن أسماك).

ضبط (19) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (1000 عبوة سجائر).

ضبط (10) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية.. ضبط خلالها (65 طن أسمدة وأعلاف – 295عبوة مبيدات).

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.