مصر | بلاغ ضد الفنانة هالة صدقي لإهانتها الشعب المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ ضد الفنانة هالة صدقي لإهانتها الشعب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ إلى المستشار النائب العام يشتكي الفنانة هالة صدقي بعد ظهور فيديو لها وهي تسب العاملين معها وهم يمثلون السواد الأعظم من شعب مصر، حيث وصفتهم بأنهم رعاع وحثالة المجتمع، وذلك إن صح الفيديو المأخوذ من صفتحها الرسمية والتي تتحدث فيه بشكل فوقي وعنصري إلى أبعد الحدود، يثير كل جموع الشعب المصري، مطالبا بخضوع ذلك الفيديو إلى خبير فني معتمد للبحث كونه صوت المشكو في حقها من عدمه.

وتابع: "وإن صح ذلك الفيديو وثبت أنه يمثل صوت الفنانة فإنها تكون قد ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٢ و٩٨و٩٨ب مكرر والمادة ١٠٢ و١٠٢ مكرر من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب هذا الفعل بعقوبه مقيده للحريه والغرامه او كليهما معا".

واختتم أيمن محفوظ المحامي بلاغه الذي حمل رقم ٤٩٥٤ لسنه ٢٠١٩ عرائض النائب العام بالمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقها بعد إحالة الفيديو لخبير أصوات للتأكد من كون الصوت يخص المشكو في حقها من عدمه وإذا ثبت ذلك فسرعة التحقيق معها.