مصر | بدء إعادة المرافعة في اتهام رئيس حي الدقي وآخرين في اتهامهم بالرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء إعادة المرافعة في اتهام رئيس حي الدقي وآخرين في اتهامهم بالرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، سماع إعادة المرافعة في محاكمة رئيس حي الدقي ومقاولين ومحام لاتهامهم في قضية رشوة.

وحضر المتهم وسط حراسة امنية مشددة، وتم ايداعه قفص الاتهام.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه وعبد الناصر أبو الوفا أبو سحلى وإيهاب محمد الطنطاوي.

وتضمنت التحقيقات اعترافات المتهمين بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وارساله الموظفين لرصد المخالفات وأنهما قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه وشقة مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة.