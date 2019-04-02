مصر | مصرع أمين شرطة وإصابة 6 سجناء في انقلاب سيارة ترحيلات بالمريوطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع أمين شرطة وإصابة 6 سجناء في انقلاب سيارة ترحيلات بالمريوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب 6 سجناء؛ إثر انقلاب سيارة ترحيلات بطريقة المريوطية في محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.

وتلقى اللواء عماد حمدي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ترحيلات في نطاق دائرة قسم شرطة أبو النمرس.

وانتقلت قوة بقيادة العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس القطاع والعقيد أحمد مفتش الجنوب والمقدم حسام بكير وكيل الفرقة إلى محل البلاغ.

وكشفت معاينة الرائد هاني عماد رئيس مباحث أبو النمرس أن سيارة ترحيلات تقل 35 سجينا كانت في طريقها إلى محكمة الجيزة لحضور المتهمين جلسة مكاحمتهم، واختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أسفر عن انقلابها.

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حسب التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، أسفر الحادث عن مصرع أمين شرطة من قوة قسم شرطة أبو النمرس، وأصيب 6 سجناء نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج.

فيما أكد مصدر طبي بمستشفى الهرم -رفض نشر اسمه- استقبال المستشفى لمصابي الحادث ظهر اليوم، لافتا إلى أن حالتهم مستقرة وتتراوح الإصابات ما بين كدمات وجروج بسيطة.

وبسؤال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، شدد على أن فريق بحث يفحص موقع الحادث للوقوف على ملابساته كاملة.