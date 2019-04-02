مصر | "مكافحة الإدمان": تم الكشف على 8 آلاف موظف.. و3% منهم يتعاطون الحشيش والترامادول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكافحة الإدمان": تم الكشف على 8 آلاف موظف.. و3% منهم يتعاطون الحشيش والترامادول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، أن قضية الكشف عن المخدرات يتم من خلال حملات للكشف عن المواد المخدرة داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث تم الكشف على 8 آلاف موظف على مستوى 8 وزارات، وتبين وجود 279 حالة تعاطي مواد مخدرة، أي بنسبة 3% من الجهاز الإداري بالدولة، بداية من الحشيش ثم الترامادول، بجانب المدن الجامعية التي لا تتخطي نسبة التعاطى عن 2%.

وأضاف بأن حملات الكشف تكون مفاجأة تبدأ من الكشف السباعي الاستدلالى، يتم به الكشف عن 7 مواد مخدرة لو النتيجة إيجابية، يتم إحالة العينات لمعامل الصحة النفسية، للتأكد من نتيجة العينة، مع التعاون مع مصلحة الطب الشرعي فى حالة التظلمات، حيث يقدم تظلم إذا اعترض علي نتيجة العينة، وزارة العدل وافقت علي إحالة جميع التظلمات لمصلحة الطب الشرعي.