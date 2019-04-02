مصر | خلال حملات مكبرة.. ضبط 70 قضية تموينية متنوعة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات مكبرة.. ضبط 70 قضية تموينية متنوعة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 70 قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 16 عدم وجود سجل التفتيش، 11 دارة منشأة بدون ترخيص، 9 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 12 انتاج خبز ناقص الوزن.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

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"تسبب كوارث صحية".. إحباط ترويج طن ونصف مكسبات طعم في أكتوبر



تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من إحباط ترويج طن ونصف مكسبات طعم تسبب أضرارا صحية لمتناوليها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كشفت تحريات اللواء مصطفي البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، عن قيام "معتز.نع.ا.ا" 29 سنة، المدير المسئول عن مصنع لمكسبات الطعم بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر، بتجميع كميات كبيرة من مكسبات الطعم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وليست مسجلة بوزارة الصحة، وطرحها للبيع بالأسواق وأماكن التصنيع محدثًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين، بقصد تحقيق أرباحًا طائلة بطريقة غير مشروعة.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية، استهدفت المصنع المشار إليه وأسفرت عن ضبط المتحرى عنه، وبتفتيش المصنع عثر على طن و500 كجم، مكسبات طعم غير صالح للاستهلاك الآدمي، وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.