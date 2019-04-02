مصر | بعد ارتكابهم 7 وقائع.. "الأمن العام" يسقط أخطر عصابة لسرقه السيارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ارتكابهم 7 وقائع.. "الأمن العام" يسقط أخطر عصابة لسرقه السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي بالغربية تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات، قاموا بارتكاب 7 وقائع سرقة بالغربية والمنوفية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 4 أشخاص لثلاثة منهم "معلومات جنائية"؛ بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص في ارتكاب حوادث سرقات السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بشقة ملك أحدهم بعقار كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا وبحوزتهم (سيارة ملاكى "مستأجرة بمعرفة الأول"- عدد وأدوات تستخدم في نشاطهم الإجرامى).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 حوادث سرقة بدائرة قسم شرطة أول طنطا وقسمى شرطة "ثان وثالث المحلة" ومركزى شرطة طنطا وتلا بالمنوفية والغربية بذات الأسلوب.

وبإرشادهم تم ضبط المسروقات عبارة عن (6 سيارات - توك توك)، قاموا بتركها بأحد الشوارع، تمهيدًا لمفاوضة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.