مصر | بلاغ يتهم نقيب الصحفيين الأسبق بالإسكندرية بالتشارك مع جماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم نقيب الصحفيين الأسبق بالإسكندرية بالتشارك مع جماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 2383 لسنة 2019 عرائض محامي عام أول، اتهم فيه عامر عيد نقيب الصحفيين الأسبق بتعمده نشر أخبار كاذبة وإشاعة اليأس والاحباط بين المواطنين وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وذلك عبر مقالاته التي ينشرها من خلال الموقع الإلكتروني لجريدة اللواء الدولية، والتي يترأس مجلس إدارتها وتحريرها.

ونص محمود فى بلاغه، أن المقدم ضده البلاغ عامر عيد، دأب ومن خلال مقالاته على نشر تلك الاخبار الكاذبة، وآخرها مقالة بعنوان ( تمهيدا للاستفتاء على التعديلات الدستورية: السيسي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات ) وهو الأمر الذي يعتبر تحريضا مباشرا على سياسات الدولة وتكذيب للقرارات التى تصدرها مؤسساتها، أضافة إلى مقالات أخرى دأب المقدم ضده البلاغ على نشرها، جميعها تصب فى مصلحة جماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها الدولى والتى تستهدف مؤسسات الدولة بأكملها، وهو ما يمثل جريمة التشارك مع جماعة ارهابية محظورة قانونا لتحقيق اغراضها الاجرامية على حد قوله.

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط واحضار لعامر عيد لارتكابه الجرائم المنوه عنها فى هذا البلاغ، ووضع اسم على قوائم الممنوعين من السفر، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.