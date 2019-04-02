مصر | "ترك التعليم ونقب عن الآثار".. التحقيق مع مدرس لغة انجليزية بالمعصرة

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تباشر نيابة المعصرة التحقيق مع مدرس للغة الإنجليزية وصاحب العقار المنقب بداخله عن الآثار، بعد ما كونا تشكيل عصابى للتنقيب عن الاثار تم ضبط ثلاثه، ووفاه نجار أثناء التنقيب.

كما كلفت النيابة بتشريح جثه النجار وارسال تقرير مفصل عن سبب الوفاه ومعرفه حدوثها وملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك

وكشفت تحقيقات النيابه عن تلقي قسم المعصرة بلاغًا بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن آثار داخل أحد المنازل الكائنة بالمعصرة البلد بالقرب من نهر النيل، وعلى الفور خرجت قوة من دائرة القسم إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص سقوط أحد العاملين، ويدعى محسن ف 50 سنة، نجار مسلح ومقيم بطرة البلد بداخل الحفرة، أثناء عمل شدة للأخشاب.



وتم إخراج الجثة وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.