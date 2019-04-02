مصر | "الأمن العام" يكشف لغز حريق مخزن تابع للإدارة التعليمية بمغاغة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يكشف لغز حريق مخزن تابع للإدارة التعليمية بمغاغة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من كشف ملابسات حريق مخزن تابع للإدارة التعليمية بمغاغة، وتبين أن رئيس عمال مدرسة وراء الواقعة لإخفاء جريمة سرقة محتويات المخزن

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا بنشوب حريق بمخزن تابع للإدارة التعليمية بمغاغة -كائن بمبنى داخل إحدى المدارس بدائرة مركز مغاغة بالمنيا، مما أسفر عن احتراق محتوياته.

وتم السيطرة على الحريق وتشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث بمديرية أمن المنيا توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (رئيس عمال بذات المدرسة مُقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لسابقة قيامه بالاستيلاء على بعض محتويات المخزن، وخشية افتضاح أمره في ضوء علمه بأنه سيتم جرد محتوياته، قام بإشعال النيران بالمخزن عبر أحد نوافذه.

وبتفتيش مسكنه تم ضبط (بوتاجاز مسطح، 3 خلاط، 2 مروحة سقف، مروحة مكتب، قاعدة ثلاجة، 6 مفتاح مروحة، 5 أسرة خشبية، 4 مراتب، 43 سيرفيس) قام بالاستيلاء عليها من المخزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.