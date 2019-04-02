مصر | "الداخلية" تنظم الاحتفال السنوي بـ"يوم المجند" عن العام التدريبي 2017/2019 (صور)

وتضمن الاحتفال بعض العروض والبيانات العملية التي تعكس مُجمل عمليات التدريب التي يحصل عليها المجندون وتساهم في اكتسابهم المهارات المطلوبة التي تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، ومستوى حضارى يضمن ثقة المواطن في جهازه الشرطى.

كما تضمن الاحتفال إستعراض الأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها خلال العام التدريبى 20182019، وما تم إنجازه في مجال التدريب والتأهيل، إلى جانب استعراض ملامح الإستراتيجية التدريبية المزمع تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع طبيعة العمل الأمني والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة في حماية الوطن.