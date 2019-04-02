انت الان تتابع المتحف المصري يعرض قطعا أثرية جديدة هذا الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحف المصري - صورة أرشيفية

يبدأ المتحف المصري بالتحرير هذا الأسبوع في عرض قنينة مستديرة من المرمر، و4 عملات من البرونز ترجع للعصر الروماني، وذلك في تقليده المتبع، بتسليط الضوء أسبوعيا على قطع أثرية جديدة من مقتنياته. وقالت مدير عام المتحف صباح عبد الرازق، إن هذه القطع تعرض لأول مرة، حيث إنها كانت مخزنة بمخازن المتحف، وإن القنينة كانت إحدى مقتنيات قصر المنتزه بالإسكندرية وهي مستديرة الشكل ومصنوعة من المرمر، موضحة أن العملات الـ4 برونزية، اثنان منهما يصوران الإمبراطور تراجان واثنان للإمبراطور هادريان، وهما يرتديان إكليل الغار والسترة العسكرية.

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وأضافت عبد الرازق، في تصريحات لها، اليوم الثلاثاء، أن القنينة تتميز بشكلها الفني الرائع، وهى ذات مقبضين مزينة برأسين لأسدين، ويوجد على الجانبين المسطحين تصميمان يشبهان الميداليات، أحدهما يمثل الإمبراطور تراجان ينظر لليمين، والآخر صورة نصفية للإمبراطور هادريان ينظر لليسار، وعلى الميداليتين توجد بقايا