انت الان تتابع الأوقاف: زيادة المرتبات انفراجة مثل الإسراء والمعراج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
قال الشيخ جابر طايع المتحدث باسم وزارة الأوقاف، في حديثه عن ذكرى الإسراء والمعراج: "تأتي هذه المناسبة الطيبة كل عام، وهي رحلة قد تتحقق على أرض الواقع عام بعد عام، لأن العبرة ليست في الحدث ذاته أو في العام نفسه، لكن من الممكن أن تتحقق جيلا بعد جيل، فإذا بنا اليوم بعد ضيق تأتي الانفراجة، كما رأينا في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير، بتحسين رواتب الموظفين وفتح أفق جديدة للموظف لتحسين وضعه وأحواله، وأعتقد هذه انفراجة نستلهمها من مناسبة الإسراء والمعراج".
وعن المشككين في رحلة الإسراء والمعراج، أوضح طايع، في مداخلة تليفونية، مع برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن": "المشككون في هذه الرحلة وفي غيرها وفي جميع ثوابت هذا الدين سيظلون يشككون، لأنهم أعمى الله قلوبهم وأبصارهم فهم لا يرون الحقائق، فكلما تصيب المسلمين حسنة تسوؤهم، لكن نقول لهم كفانا هذا التشكيك
وعن المشككين في رحلة الإسراء والمعراج، أوضح طايع، في مداخلة تليفونية، مع برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن": "المشككون في هذه الرحلة وفي غيرها وفي جميع ثوابت هذا الدين سيظلون يشككون، لأنهم أعمى الله قلوبهم وأبصارهم فهم لا يرون الحقائق، فكلما تصيب المسلمين حسنة تسوؤهم، لكن نقول لهم كفانا هذا التشكيك فالآيات واضحات وبيانات معروفة للقاصي والداني".
وذكر: "الجميع يعرف أن رحلة الإسراء والمعراج رحلة مقدسة وعلوية سماوية، الله أراد أن يسري بها، والمعجزات الكونية الدالة على وجود الله وعلى ثبوت بوة النبي محمد كل يوم تتضح"، مضيفا: "في السابق في الفتاوى وعدم وجود تحضر كان من الممكن أن يقال كيف لرحلة تحتاج شهرين ذهابا وأيابا، يقطعها النبي في جزء من الوقت في الليل ثم يرتقي إلى السماوات العلى، لكن الآن الإنسان يجوب العالم بالطائرات في ساعات".
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