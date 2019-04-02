انت الان تتابع الأوقاف: زيادة المرتبات انفراجة مثل الإسراء والمعراج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

قال الشيخ جابر طايع المتحدث باسم وزارة الأوقاف، في حديثه عن ذكرى الإسراء والمعراج: "تأتي هذه المناسبة الطيبة كل عام، وهي رحلة قد تتحقق على أرض الواقع عام بعد عام، لأن العبرة ليست في الحدث ذاته أو في العام نفسه، لكن من الممكن أن تتحقق جيلا بعد جيل، فإذا بنا اليوم بعد ضيق تأتي الانفراجة، كما رأينا في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير، بتحسين رواتب الموظفين وفتح أفق جديدة للموظف لتحسين وضعه وأحواله، وأعتقد هذه انفراجة نستلهمها من مناسبة الإسراء والمعراج".

وعن المشككين في رحلة الإسراء والمعراج، أوضح طايع، في مداخلة تليفونية، مع برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن": "المشككون في هذه الرحلة وفي غيرها وفي جميع ثوابت هذا الدين سيظلون يشككون، لأنهم أعمى الله قلوبهم وأبصارهم فهم لا يرون الحقائق، فكلما تصيب المسلمين حسنة تسوؤهم، لكن نقول لهم كفانا هذا التشكيك

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