شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يتبرع بقطعة أرض لإقامة مركز شباب بالشرقية: «مساحتها 11 قيراطًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الثلاثاء، القرار رقم ٣٩٤٢ لسنة ٢٠١٩، بقبول التبرع المقدم من أحد المواطنين بقطعة أرض مساحتها ١١ قيراطًا، الواقعة بناحية كفر بني عليم بمركز بلبيس لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة مركز شباب.

يأتي هذا القرار بعد موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومديرية الزراعة بالشرقية ومديرية الشباب والرياضة ورئاسة مركز ومدينة بلبيس والمرفق به عقد التبرع المقدم على إقامة مركز الشباب بمركز ومدينة بلبيس، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار.