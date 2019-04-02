غادة والي تغادر منصة احتفال يوم التوحد للرد على أحد المعاقين (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أثناء احتفالية اليوم العالمي للتوحد وبعد انتهاء كلمتها، بادر أحد الحضور من الأشخاص ذوي الإعاقة بالنداء عليها، وحاول مقدم الحفل إنهاء الحفل دون الاستماع له وقررت أن تغادر المنصة وتوجهت له في مكانه، واستمعت له بكل ود، فإذا بأحد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية يطلب من الوزيرة تفعيل لائحة قانون الإعاقة وناقشها في بعض مواد القانون واستمعت له وزيرة التضامن ودخلت معه في نقاش مطول وشرحت له ما سيترتب على تطبيق لائحة قانون الإعاقة من امتيازات مالية للمعاقين والتزامات على الحكومة. بالصور غادة والي تغادر منصة احتفال يوم التوحد للرد علي أحد المعاقين بالصور غادة والي تغادر منصة احتفال يوم التوحد للرد علي أحد المعاقين بالصور غادة والي تغادر منصة احتفال يوم التوحد للرد علي أحد المعاقين

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