شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 33 مليون جنيه لتطوير طريق طراد النيل بالوراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محافظ الجيزة أحمد راشد، عن بدء أعمال رصف طريق طراد النيل، من مبنى وزارة الموارد المائية والري وحتى منطقة شركة النصر للمسبوكات، بطول 6 كم وعرض 22 مترا بنطاق حي الوراق، وتستمر مدة التنفيذ لـ 10 أشهر وبإشراف كامل من مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وأشار المحافظ، في تصريحات اليوم الثلاثاء، خلال الجولة التي قام بها لمتابعة أعمال رصف الطريق، إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير ورصف طريق طراد النيل تبلغ 33 مليون جنيه؛ حيث يعد طريقا حيويا ورئيسيا ويشهد كثافات مرورية عالية طوال اليوم وله أهميته البالغة لأهالي الوراق وأوسيم وشمال الجيزة.

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ووجه «راشد» مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع شركات الكهرباء والاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحي لتحويل أي مسارات للكابلات أو المواسير لعدم إعاقة أعمال الرصف والتوسعة الجاري تنفيذها للطريق. كما وجه المحافظ رئيس حي الوراق بإزالة أية إشغالات متعدية على خطوط التنظيم بجانبي الطريق وعدم السماح بها مجدداً ليظهر نتاج أعمال الرصف والتوسعة للطريق على الوجه الأمثل.

وشدد «راشد» على رئيس حي الوراق طارق عبد العظيم بضرورة التنسيق مع مدينة الجيزة للتأكد من تركيب أعمد إنارة حديثة (ليد) بالطريق ومتابعة يومية للأعمال التي تنفذها الشركة للتأكد من تطبيقها أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأشارت مدير مديرية الطرق بالجيزة المهندسة نجوى السعيد إلى أنه سيتم تدعيم جانبي الطريق بأرصفة خرسانية لضمان عدم انزلاق السيارات خاصة وأن هناك ارتفاعا للطريق عن مسطح الأرض، كما سيتم تدعيم الجزيرة الوسطى بصبات خرسانية.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، علاء بدران السكرتير العام المساعد، جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة، المهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.