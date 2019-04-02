شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 443 مصريًا من ليبيا وعبور 357 شاحنة عبر منفذ السلوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 443 مصريًا، بينهم 338 سافروا بصورة شرعية و105 بصورة غير شرعية، وعبور 357 شاحنة في الاتجاهين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال مدير أمن مطروح، اللواء هشام نصر- في بيان اليوم الثلاثاء- إنه تم إنهاء إجراءات سفر 926 شخصًا، منهم 286 مصريًا و640 ليبيًا.
وأوضح أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 162 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 195 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.
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