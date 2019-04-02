شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع أول مذكرة تفاهم مصرية سعودية فى مجال التأمينات الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع محمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مشتركة في مجال التدريب وتبادل الخبرات مع محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية في حضور السفير محمود رضا نائب سفير مصر بالرياض وذلك على هامش زيارة وفد وزارة التضامن الاجتماعى المصري برئاسة المستشار احمد الشحات المستشار القانونى للوزارة إلى الرياض.

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وتتناول مذكرة التفاهم سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجال التقاعد وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بالتشريعات والأبحاث والدراسات الهادفة إلى تحسين الأداء التقاعدي وتطويره لخدمة المستفيدين وحماية حقوقهم وصيانة مصالحهم كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات في مجال إدارة أموال صناديق التقاعد وسبل استثمار فوائضها للاستفادة من التجارب المتميزة في هذا المجال بالاضافة إلى الاستعانة بالخبرات الاستشارية والإحصائية العاملة في مجال التقاعد وأنشطتها المختلفة.

يذكر أن هذة المذكرة هي الاولى من نوعها في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية بين البلدين الشقيقين .

وكان الوفد المصرى المكون من المستشار أحمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى ومحمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى ومحسن الطنطاوى رئيس الادارة المركزية للخدمات التأمينية بالصندوق الحكومى قد وصل إلى الرياض امس تلبية لدعوة محمد بن طلال النحاس محافظ المؤ سسة العامة للتقاعد السعودية للتوقيع على مذكرة التفاهم المشتركة بين البلدين .