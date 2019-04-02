شكرا لقرائتكم خبر عن برج «إرشاد السفن» بقناة السويس باللون الأزرق في اليوم العالمى للتوحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شوارع وميادين الإسماعيلية احتفالات كبيرة بمشاركةهيئة قناة السويس باليوم العالمى للتوحد من خلال أضاءة برج ارشاد السفن «مقرادارةهيئة قناة السويس» باللون الأزرق بالتزامن مع إضاءة المعالم السياحية في العالم بنفس اللون احتفالا بهذا الحدث العالمى.

وحرص الآلاف من أبناء المدينة على التقاط صور تذكارية للحدث وللمبنى باللون الأزرق من عدة أماكن قريبة وبعيدة من برج الإرشاد.

وأعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، مشاركة الهيئة في احتفالات اليوم العالمي للتوحد «الأوتيزم» بإضاءة عدد من المنشآت التاريخية والرئيسية باللون الأزرق مساء الأثنين الثلاثاء، وهي مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، ومبنى القبة ببورسعيد، ومبنى التحركات بالسويس، بالإضافة إلى إطلاق السفن العابرة لقناة السويس لصافراتها، وذلك بالتزامن مع قيام معالم بارزة في جميع أنحاء العالم بإنارة الأضواء الزرقاء الساطعة للتوعية بمرض التوحد «الأوتيزم».

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وشدد الفريق مميش على أن رعاية ذوي القدرات الخاصة تتصدر أولويات الأجندة الطبية للهيئة وهو ما أثمر عن افتتاح مركز رعاية ذوي القدرات الخاصة بالإسماعيلية لتقديم الرعاية الطبية والنفسية والسلوكية للأطفال القدرات الخاصة ومرضى التوحد، تأكيداً على حقهم في ممارسة حياتهم بصورة طبيعية من خلال نشر الوعي اللازم وتأهيل أولياء الأمور يما يمكن معه إعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع، معلناً اعتزام الهيئة إنشاء فرع أخر لمركز القدرات الخاصة بمحافظة ببورسعيد على أن يتم الانتهاء منه خلال العام الحالي.

من جانبه، تقدم الدكتور ممدوح تركي رئيس الشؤون الصحية ومركز رعاية القدرات الخاصة بالشكر للفريق مميش على رعايته الكريمة للمركز ودعمه المستمر لمشاركة الهيئة في كافة الفعاليات والأنشطة المتعلقة بذوي القدرات الخاصة، مؤكداً نجاح المركز في أداء رسالته حيث وصل عدد الأطفال من ذوي القدرات الخاصة الذين تم تدريبهم وتنيمة مهاراتهم الحياتية والاجتماعية منذ بداية العمل وحتى الآن 1338 طفل من المترددين على المركز من أبناء العاملين بالهيئة وخارجها، فيما بلغت الحالات التي تم علاجها 692 حالة.

وأشار الدكتور تركي إلى تواجد فريق العمل بالمركز أمام المنشآت الرئيسية للهيئة في حملة للتوعية بأعراض مرض التوحد وكيفية التعامل معه وللرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للتوحد.

يذكر أن التوحد هو مرض يعيق النمو العقلي، تظهر علاماته خلال الأعوام الثلاثة الأولى من عمر الطفل، وينجم عنه اضطراب عصبي يؤثر على وظائف المخ، ويسبب اتباع نمط محدد ومتكرر من التصرفات والاهتمامات والأنشطة، بما يعيق التعبير عن الذات والتواصل الاجتماعي.