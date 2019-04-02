شكرا لقرائتكم خبر عن شاب من ذوي الإعاقة يطالب بتوفير وظيفة حكومية له عبر «فيسبوك».. ومحافظ المنيا يرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن أي وظائف أو تعيينات حكومية تكون من خلال إعلان أو مسابقة رسمية، مشيرا إلى أنه في حال توفر وظائف حكومية سيتم الإعلان عنها عبر المواقع والقنوات الرسمية.

وكلف «حسين»، دكتورة أمل عليوة، مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالمنيا، بالتواصل مع أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي طالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بتوفير وظيفة حكومية له، حيث وجه المحافظ بعرض عدد من المقترحات كبديل للوظيفة الحكومية والتي لا تتوفر في الوقت الحالي واتخاذ اللازم عمله وتيسير كافة الإجراءات الخاصة بها.

Advertisements

من جانبها، قالت «عليوة» إنها التقت بالمواطن وعرضت عليه مقترحا بتقديم طلب بترخيص كشك في القرية التي يقطن بها مع تقديم الدعم اللازم له بكافة مستلزمات البقالة، مضيفة أنه ببحث حالته اتضح أنه يحصل على معاش ضماني ويجوز له عمل مشروع ضماني كقرض لا يرد على المعاش الضماني الذي يتقاضاه بقيمة 3000 جنيه تقريبا، وقد تم توجيهه لمديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحل إقامته للسير في الإجراءات.

وأكدت أن المحافظ كلف رئيس مدينة سمالوط بتيسير جميع إجراءات الرخصة الخاصة بالكشك في قريته حال موافقة المواطن على المقترح.

كما وجه المحافظ، رئيس المدينة، بدراسة طلب المواطن بهدم وإعادة بناء أحد المنازل الخاصة به.