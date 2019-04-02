شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اكتشاف مقبرة «خوي النبيل» بجنوب سقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت البعثة المصرية برئاسة الدكتور محمد مجاهد، أثناء أعمال الحفائر والتسجيل العلمي للمجموعة الهرمية للملك جد كارع، من الاسرة الخامسة بجنوب سقارة بالجيزة، في الكشف عن مقبرة فريدة من نوعها لشخص يدعي «خوي» كان يشغل منصب النبيل لدي الملك، في أواخر عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة.

وأشار الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إلى أن المقبرة تتكون من بناء علوي عبارة عن مقصورة قرابين شيدت على شكل حرف L، ومن الواضح أن أحجار المقصورة تم انتزاعها خلال العصور المصرية القديمة، وتم إعادة استخدامها في أماكن أخرى، حيث لم تعثر البعثة سوي على بقايا الجدران السفلية، والتي شيدت من الحجر الجيري الأبيض.

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وأوضح «وزيري» أن البعثة عثرت ايضا بالجدار الشمالي من المقبرة على مدخل البناء السفلي للمقبرة، والذي يحاكي تصميمه أهرامات الأسرة الخامسة، وهو التصميم الذي يتم الكشف عنه لأول مرة داخل مقابر للأفراد وليس ملوك تلك الفترة، ويبدأ هذا الجزء من المقبرة بممر هابط يؤدي إلى ردهة صغيرة ومنها إلى حجرة امامية منقوشة عليها مناظر تصور صاحب المقبرة جالس أمام مائدة القرابين، وكذلك على قائمة قرابين ومنظر لواجهة القصر.

ولفت إلى أن البعثة نجحت كذلك في الكشف عن حجرة ثانية غير منقوشة استخدمت كحجرة للدفن بها بقايا تابوت من الحجر الجيري الأبيض مهشم تماما، إلا أن البعثة تمكنت من الكشف عن البقايا الادمية لـ «خوي» بين الأحجار والذي وجد عليها بقايا الزيوت ومادة الراتنج التي كان يستخدمها المصري القديم في التحنيط.

من جانبه، أكد الدكتور محمد مجاهد رئيس البعثة المصرية، أن هذا الكشف يعد استكمالا لإظهار أهمية فترة الملك جد كارع، بصفة خاصة ونهاية الأسرة الخامسة بصفة عامة، حيث نجحت البعثة، أيضا خلال موسم حفائرها الماضي، في الكشف عن اسم زوجة الملك لأول مرة، والتي كانت تدعي الملكة «ست إيب حور»، محفورا على عامود من الجرانيت كان ملقي بالجانب الجنوبي من معبدها.

وأضاف «مجاهد» أن المجموعة الهرمية، ومعبدالملكة كان تم الكشف عنهم من قبل خلال خمسينيات القرن الماضي، ولم يكن لدي الأثريين أية معلومة عن اسم صاحبتها أو ألقابها، موضحا أن المجموعة الهرمية للملكة ست إيب حور، والموجودة شمال شرق هرم زوجها، تعتبر أحد أضخم المجموعات الهرمية التي شيدت لملكة خلال عصر الدولة القديمة، وواحدة من أوائل الأهرامات التي شيدت بجنوب سقارة خلال نهاية الأسرة الخامسة.