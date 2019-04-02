شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «كرة الجرس» بـ«الشرقية» يحصل على بطولة الدوري العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فريقي كرة الجرس لذوي الاحتياجات الخاصة «رجال – سيدات» لنادي غار حراء، بمنحهم شهادات تقدير، ومكافآت مالية لحصولهم على بطولة الدوري العام، والتي أقيمت بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، ووائل الألفي وكيل وزارة الشباب، والدكتور هشام حسين علام، رئيس قسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق.

Advertisements

وقدم المحافظ التهنئة لأعضاء الفريق من الرجال والسيدات، وللجهاز الفني ومجلس إدارة النادي ولمديرية الشباب والرياضة على تميزهم الرياضي ورفع اسم الشرقية عالياً، في المحافل الرياضة داخل جمهورية مصر العربية، متمنياً لهم مزيداً من حصد البطولات وتحطيم الأرقام القياسية في البطولات الرياضية المشاركين فيها.

وأكد محافظ الشرقية أن ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم قدرة على الإبداع والتفوق في كافة جوانب الحياة مشيراً إلى أن الدولة لن تتوانى في رعايتهم وتقديم الدعم الكامل لهم لدمجهم في المجتمع باعتبارهم قوة فاعلة تساهم في تقدم الوطن.

من جانبه، أعرب وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة عن سعادته البالغة لحصول فريقي كرة الجرس لذوي الاحتياجات الخاصة رجال وسيدات لنادي غار حراء، على بطولة الدوري العام والفوز بالبطولة لعامين متتاليين بالنسبة للرجال وللمرة الأولى للسيدات، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفرق الرياضية بمختلف الأندية ومراكز الشباب داخل المحافظة لحصد البطولات وتحقيق مراكز متقدمة لرفع اسم الشرقية عالياً في كافة المحافل الرياضية.