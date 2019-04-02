شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعية وطنية» تنظم المؤتمر العربي الأول حول الرعاية اللاحقة لخريجي دور رعاية الأيتام «سند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جمعية وطنية، وهي جمعية أهلية مصرية تهدف لخلق مستقبل متكافئ الفرص للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، مؤتمر «سند» العربي الأول للرعاية اللاحقة لخريجي دور رعاية الأيتام، بالشراكة مع وزارة التضـامن الاجتماعي بجمهـورية مصر العربية وتحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبحضور معالي وزيرة التضامن الاجتماعي الاستاذة غادة والي وذلك على مدار يومي السابع والثامن من أبريل 2019 بفندق ماريوت الزمالك بالقاهرة.

يهدف المؤتمر إلى الارتقاء بنظم وخدمات الرعاية اللاحقة في الوطن العربي من خلال تبادل الخبرات وتسليط الضوء على أفضل الممارسات القابلة للتكرار والتي تعزز دمج خريجي مؤسسات رعاية الأيتام في مجتمعاتهم والتي تبدأ بتأهيل الطفل منذ الصغر للاستقلالية والاعتماد على النفس.

يضم المؤتمر عدد من صانعي القرار في مصر والوطن العربي، وممثلي عن المجتمع المدني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. هذا بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والاعلام. يشارك في المؤتمر 50 شاب وشابة من خريجي دور رعاية الأيتام من 10 دول عربية، وذلك حرصاً على الاستفادة من آرائهم في عملية تطوير منظومة الرعاية اللاحقة وتفعيل دورهم لإيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجههم. ويشارك في المؤتمر عدة تجارب دولية من المملكة المتحدة، وألمانيا، والهند، وعربية من لبنان، والكويت، والأردن، والسعودية، والإمارات، وتونس، والمغرب ودول أخرى.

كما يشارك في المؤتمر جميع الأطراف المعنية بالقضية في مصر والوطن العربي للخروج بمقترحات واقعية وللوصول للنتائج المرجوة ولبحث شراكات مستقبلية لتضافر الجهود. ومن المقرر حضور مجموعة متميزة من الشخصيات البارزة والخبراء والعاملين في مجال الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الوالدية منها معالي الدكتور محمد الحلايقة نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية، بالأردن ورئيس مجلس إدارة جمعية سكينة لتمكين الأيتام والسيد إبراهيم الأحمد مدير عام صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالأردن، ولأستاذة زينة علوش استشاري دولي أول في الرعاية البديلة ود. وسام البيه مدير مكتب مصر لمؤسسة دروسوس السويسرية وهي أحد المؤسسات الداعمة لجمعية وطنية وللمؤتمر وممثلين عن دار زايد لرعاية الأسرة بالإمارات العربية المتحدة ومؤسسة إخاء

بالمملكة العربية السعودية ومؤسسة كيان بالكويت.

سيتضمن المؤتمر عدة نقاشات وجلسات حوارية وورش عمل متعلقة بقضية الرعاية اللاحقة في الوطن العربي مثل الأطر التشريعية للمنظومة وأفضل ممارسات دور رعاية الايتام في مجال الرعاية اللاحقة. كما سيناقش المؤتمر دور القطاع الخاص في دعم خريجي دور الرعاية وتوفير فرص عمل متكافئة لهم ودور الاعلام في تشكيل الوعي العام ودعم الدمج المجتمعي لخريجي دور الرعاية.

تقول عزة عبدالحميد مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية عن الرعاية اللاحقة: «من خلال هذا المؤتمر تستكمل جمعية وطنية مسيرتها نحو حياة كريمة لكل يتيم بتسليط الضوء على احتياج اليتيم للتأهيل الجيد للخروج للمجتمع بثقة واستكمال مشوار

حياته بأدوات ومفاهيم ومبادئ تم تعريفه بها وتدريبه عليها منذ الصغر حتى نستطيع إطلاق عنانه بثقة في سباق الحياة، مؤمنا بقدراته وإضافاته للمجتمع«.

من الجدير بالذكر أنه سيتم أطلاق مشروع «التأهيل للاستقلالية لخريجي دور رعاية الايتام» بمؤتمر سند وهو مشروع مدته 5 سنوات تنفذه جمعية وطنية بشراكة ودعم من مؤسسة دروسوس وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي للعمل على إيجاد اليات فعالة لتطويلر منظومة الرعاية اللاحقة للشباب وتأهيلهم للاستقلال والاندماج في المجتمع.