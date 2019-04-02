شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يناقش مع البنك الدولي مستجدات برنامج تنمية الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، اجتماعًا مع وفد برئاسة مارينا ويس المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي لمنطقة دول مصر واليمن وجيبوتي، والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضارية بالبنك والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من قيادات الوزارة.

في بداية الاجتماع، هنأ «شعراوي» «ويس» بتقلدها المنصب الجديد، مُشيدًا بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك في عدد من البرامج والمشروعات، على رأسها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج والمُمول جزئياً من البنك بقرض قيمته ٥٠٠ مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها ٤٥٧ مليون دولار.

واستعرض الوزير خلال اللقاء آخر مستجدات البرنامج، لافتاً أنه تم وضع واعتماد الخطة الاستثمارية لمشروعات المرحلة الأولي من البرنامج بإجمالي ٤.١ مليار جنيه، حيث تم طرح ٢٧ مشروعًا بسوهاج و٢١ مشروعًا في قنا، إضافة الانتهاء من ٢٠ مشروعًا بالمحافظتين، ووضع واعتماد خطة لتحديث وترفيق ٦ مناطق صناعية بإجمالي استثمارات ٢.١ مليار جنيه سيتم تنفيذها على ٤ سنوات.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه جاري أيضًا تطوير ٢٣ مركزًا تكنولوجيًا لخدمات المواطنين، وإصدار دليل إجراءات ينظم خدمات تراخيص البناء ورخص تشغيل المحلات، وعقد ٢٧ جلسة تشاورية مع المواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالمحافظتين بمشاركة ٢٥٠٠ شخص لمناقشة وإقرار الخطط السنوية للمشروعات.

وأكد «شعراوي» أن البرنامج حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في ظل متابعة مستمرة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء باعتباره رئيس لجنة التسيير.

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وقال «شعراوي» إن ما يحدث في محافظتي سوهاج وقنا يعد تجربة فريدة تحدث للمرة الأولي من نوعها في مصر، وتسعى وزارة التنمية المحلية والحكومة إلى تعميمها في بقية المحافظات خلال الفترة المقبلة، منوها إلى وجود تعاون بين وزارته ووزارة التخطيط في إعداد خطط التنمية المحلية واستهداف الفجوات التنموية للقرى الأكثر احتياجًا بالصعيد، وسيتم الاستفادة من التجربة الناجحة لبرنامج الصعيد ونقل تلك التجربة إلى عدد آخر من المحافظات، منها أسيوط والمنيا وبني سويف.

وأشاد الوزير بمستوى التدريب الذي وصلت إليه الوحدات التنفيذية للبرنامج، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة دراسة تنظيم زيارات للكوادر المحلية بالمحافظات إلى قنا وسوهاج للاستفادة من الخبرة التي حصلت عليها الفرق التنفيذية هناك.

كما عرض شعراوي أهم ملفات الوزارة التي يمكن التعاون فيها مع البنك خلال الفترة المقبلة، منها منظومة ادارة المخلفات والقمامة، لافتاً إلى اجتماعات عقدتها وزارت النقل والبيئة والتنمية المحلية مع مسؤولي البنك لحل مشكلة التلوث بمحافظة القاهرة. وناقش الوزير مع مسؤولي البنك عددًا من الأفكار الخاصة بتنفيذ مشروعات مشتركة في المدن الأفريقية، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الافريقي خلال ٢٠١٩.

وقال «شعراوي» إن الوزارة والحكومة لا تملك رفاهية الوقت في تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظات، مُشيرًا إلى أن برنامج الصعيد نجح في خلق حوالي ٧٠ ألف فرصة عمل للمواطنين في قنا وسوهاج.

من جانبها، قدمت مارينا ويس الشكر إلى الوزير على عقده اللقاء، وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وفريق مكتب تنسيق البرنامج بالوزارة، والبناء على النجاح الذي يحققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الشهور الماضية.

وقالت إن التخطيط الجيد ودعم القدرات للعاملين بالإدارة المحلية وإشراك المواطنين في عملية التخطيط المحلي تعد نقاطًا مهمة وأساسية للمساعدة في نجاح أي برنامج أو مشروع.

وأضافت أن الاجتماع فرصة جيدة لبحث مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، مؤكدة تطلع البنك إلى تقديم كل الدعم للحكومة والوزارات المعنية فيما يخص مشكلة المخلفات.