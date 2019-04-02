شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن كيفية صلاة الضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص كيفية صلاة الضحى، جاء فى نصه: (أصلى الضحى 4 ركعات.. ركعتين ثم ركعتين منفصلتين فهل هذا صحيح؟).

وأجاب الدكتور محمود شلبى، مدير إدارة الفروع الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: (نعم الضحى تصليها ركعتين ركعتين، بمعنى أنك تصلى ركعتين وتسلم يعقبها ركعتين منفصلتين، يفصل بينهما التسليم).