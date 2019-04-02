شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية: 250 محاضرة فى برنامج التقوية للطلاب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجمع البحوث الإسلامية أن المراجعات التى تُنظم للطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية تشهد إقبالًا يوميًا من جانب الطلاب الذين يسكنون داخل المدينة، حيث تستهدف تلك المحاضرات دعم المستوى التعليمى للطلاب فى المناهج الدراسية التي يدرسونها فى كلياتهم، وتقديم مزيد من الإيضاح بالتعاون مع أساتذة تلك المواد من سبعة كليات بجامعة الأزهر هى: أصول الدين، اللغة العربية، الدعوة، التربية، الشريعة، الإعلام، الشريعة والقانون.
أضاف المجمع أنه لتحقيق الاستفادة لجميع الطلاب الوافدين في برنامج التقوية في المناهج الدراسية تم التواصل مع عمداء الكليات السابقة لعقد البرنامج داخل الكليات في الفترة المسائية للطلاب الوافدين الذي يسكنون خارج مدينة البعوث الإسلامية حتى يتسنّى للجميع الاستفادة من تلك البرامج المهمة.
وأوضح المجمع أن البرنامج بدأ فعالياته منذ العام الماضي، حيث نظّم المجمع نحو 250 محاضرة منذ بدء الفصل الدراسى الثانى لهذا العام على مدار ستة أسابيع متتالية.
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