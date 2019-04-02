شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ "الصيادلة": حارس قضائى يبدأ تنفيذ الحراسة على النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، وصول قوة شرطية إلى مقر النقابة، مع الحارس القضائى لتنفيذ حكم الحراسة القضائية عليها.

كانت نقابة صيادلة مصر، قد أكدت على كامل احترامها للقانون والأحكام القضائية، مشيرة إلى أنها قد تلقت حكما متوقعا برفض الإشكال على تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، حيث قام محامى الصيدلى محيى عبيد نقيب الصيادلة السابق، بالتنازل عن الإشكال وترك الخصومة معتقدا أن ذلك سيؤدى إلى فرض الحراسة على صيادلة مصر وترك مقدرات أمور المهنة فى يد غير أبنائها فى مسلك غريب لا نعتقد أن أى صيدلى يرضى عنه. Advertisements وأشارت إلى أن المجلس قد حصل على حكمين من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ هذا الحكم، وهناك دعوى تم قيدها أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا التنازع وهو ما يحفظ حق النقابة القانوني وحق صيادلة مصر فى أن تكون جمعيتهم العمومية هى وحدها صاحبة الرأى والقرار، خاصة وأن النقابة على اعتاب انتخابات نقابية ستعبر عن رأى صيادلة مصر فى مناخ من الحرية والديمقراطية.

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