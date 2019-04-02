إعدام أمين شرطة لاتهامه بقتل شخص وابنه فى أحداث كنيسة نهضة القداسة بالمنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد مسعد المليجى، وعضوية المستشارين أحمد تامر محرم، وأحمد محمد محمود، وامانة سر أحمد أمين، ومحمود حفنى، بإعدام أمين شرطة "ربيع م خ"، بتهمة قتل قبطى وابنه أمام كنيسة بمدينة المنيا منتصف ديسمبرالماضى.
وقال مصدر قانونى، أن رأى الإفتاء أيد حكم المحكمة السابق، بإعدام أمين الشرطة بقتل "عماد صادق" وابنه "ديفيد" أمام كنيسة نهضة القداسة بمدينة المنيا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ومخالفة قوانين العمل أمام دور العبادة.
ويعد الحكم الصادر أولى، قابل للنقض أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما من النطق بالحكم .
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال الشرطى المتهم فى 18 ديسمبر الماضى إلى المحاكمة العاجلة، والتى أصدرت حكمها.
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