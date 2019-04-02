غادة والى: عرض إنشاء صندوق لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة باجتماع مجلس الوزراء المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم عرض إنشاء صندوق لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، للموافقة عليه ومن ثم إرساله للبرلمان. وأشارت خلال فعاليات الاحتفالية التى تنظمها الوزارة، احتفالا باليوم العالمى للتوحد 2019 تحت عنوان "استخدام التقنيات المساعدة لتفعيل مشاركة الأشخاص ذوى التوحد"، إلى أن الدولة ليس لديها موارد كافية لتحسين خدمات ذوى الإعاقة، قائلة:" الإعاقة تمثل عبء مالى على الدولة مثلما تمثل عبء على الأسر". Advertisements

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