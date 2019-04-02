شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "العربية للتصنيع": توطين التكنولوجيا يجعل الدولة تملك قرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت جامعة "عين شمس" اليوم الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمى الثامن لجامعة عين شمس بعنوان "الإبداع والإبتكار والصناعة"، حيث أكد على أن الجامعات المصرية ستظل مصانع للعقول التى يبنى على أساسها تقدم المجتمعات، وأن شعار المؤتمر يتماشي مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للإستثمار فى العقل المصرى من خلال الإبداع والإنطلاق إلى آفاق المستقبل.

وأضاف "التراس "خلال كلمته بفعاليات المؤتمر العلمي الثامن لجامعة عين شمس بعنوان "الإبداع والإبتكار والصناعة"، أنه بلا إبداع لا شىء يسوق أويباع، وأنه لا قيمة للابتكار، دون وجود تطبيقات عملية، مضيفا أن الهيئة وضعت إستراتيجية تحمل حرف "التاء"، تتمثل فى تبني الأفكار الجديدة والتطوير لمنتجاتنا، وتنمية الكفاءات البشرية، وتصنيع كل ما يحتاجه السوق المصرى والعربى والإفريقى، وتصدير المنتجات المصرية القادرة علي المنافسة عالميا.

وأوضح الفريق التراس أن الإهتمام بتوطين العلوم والتكنولوجيا بما يحقق الاكتفاء الذاتي يجعل من أمتنا أمة مستقلة تملك قرارها وإرادتها، موضحا أن التصنيع المبتكر يوفر موارد ويفتح فرصا للعمل والتصدير.

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وأكد "التراس" أننا نعيش مرحلة الإنطلاق علي كل المستويات في مرحلة يقودها رئيس وطنى يثق فى قدرات بلده وشعبه وملتزم بالجدية في أقواله وأفعاله، لافتا إلي أن الهيئة العربية للتصنيع بما تملكه من مقومات وإمكانات، عقدت مؤخرا شراكات جدية مع كبرى الشركات الدولية فى كافة مجالات التصنيع ذات المكانة العالمية.

وأعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن فخره واعتزازه بتواجده داخل القلعة العلمية "جامعة عين شمس"، وسعادته بعقد مؤتمر للابتكاروالصناعة بتلك الجامعة العريقة والتي تتقدم كل عام في قوائم التصنيف العالمي بين العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة.

وعلى هامش معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع بالمؤتمر، دعا الفريق "التراس" المشاركين إلى زيارة مصانع الهيئة، وإتاحة الفرصة للباحثين للتطبيق العملى والتدريب، متمنيا نجاح المؤتمر والخروج بإبداعات وإبتكارات تدفع بمصر للأمام في كافة الصناعات.