شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص جراء انفجار فى أكاديمية عسكرية بسان بطرسبرج الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل جراء انفجار في أكاديمية عسكرية بمدينة "سان بطرسبرج " شمال غرب البلاد. ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية فى نبأ عاجل - دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

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