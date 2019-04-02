برلماني: إلغاء "التوك توك" واستبداله بـ"الفان" خاطئ وعشوائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، إن قرار استبدال التوك توك بسيارات "الفان" قرار غير مدروس ويؤدي إلى مزيد من العشوائية والتكدس المروري ولن يقضي على ظاهرة "التوك توك" خاصة بعد وصول عدد التكاتك في مصر لنحو 3 ملايين مركبة، أصبح من الصعب إلغاؤه، ولكن يجب العمل على ترخيصه وتقنين أوضاعه وهذا سيحد كثيرا من مخاطره ومشاكله، قائلاً: "أزمة التكاتك في مصر تتلخص في من آمن العقاب أساء الأدب".

وأشار بدوي، في بيان، الثلاثاء، إلى أن نسبة معدلات زيادة عدد التوك توك في مصر أصبحت خطيرة حتى بعد منع استيراده والإبقاء على استيراد قطع غياره، ليجرى تجميعها داخل مصر في هيئة مركبات جديدة، وسرعة منح وإصدار تراخيص للتكاتك بأرقام الشاسيه يحد من انتشاره ويقنن وضعه".

وتابع، أن أزمة التوك توك تتلخص في عدم وجود تنظيم في تسييره، مشيرًا إلى أن قرار استبداله في المدن والعواصم بسيارات "الفان" قرار خاطئ وعشوائي، وترخيص التوك توك يجبر على عدم وجوده بالمدن والمحافظات بالإضافة إلى تخصيص مناطق له بعيدا عن الطرق السريعة والأماكن الحيوية، كما أنه سيكون ملزما أن من يقوده لا يقل عن 18 سنة منعا للحوادث والمشاكل المتكررة.