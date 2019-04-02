ممثل جوجل يطالب بتوحيد التشريعات لشركات تكنولوجيا المعلومات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد مارتن روسكى، مدير العلاقات الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جوجل العالمية، باهتمام البرلمان المصري بمناقشة قانون حماية البيانات الشخصية، موكدا أهمية توحيد التشريعات التي تُنظم عمل الشركات التي ترغب في الاستثمار بمجال تكنولوجيا الاتصالات بمصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، للاستماع إلى ملاحظات الجهات والشركات المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور عدد من ممثلي الشركات العالمية المتخصصة في الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات.

وأكد روسكى، أن الجهود التشريعية التي بذلها مجلس النواب والحكومة المصرية شجعت شركة جوجل على النظر لمصر كسوق لتكنولوجيا المعلومات وفرصة للاستثمار، مشيرا إلى أن التشريعات كانت عائق في السابق إلا أن الجهود التشريعية الأخيرة شجعت جوجل على تعزيز استثماراتها في مصر.

وأشار، إلى أن حماية البيانات الشخصية من أهم العناصر بالنسبة للشركة، إن لم تكن الأهم، حيث أنها من أهم العوامل التى تسعى الشركة للحفاظ عليها، لافتا إلى أن جوجل لديها أدوات عديدة تمنح المستخدمين العديد من الخيارات لحماية بياناتهم الشخصية.

Advertisements

وأوضح أن الشركة لديها سابقة بالفعل فى مجال حماية البيانات الشخصية لدى المستخدمين ومعمول بالسوق لأوروبى بشكل واسع.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية أمامها فرصة عظيمة للنظر في الأمر والمشاركة الفعالة في المساهمة بالاقتصاد التكنولوجي، حتى تكون على خريطة تكنولوجيا المعلومات كما استثمرت جوجل فى أوروبا.

وأبدى عدد من الملاحظات حول مشروع القانون، منها ما يتعلق بموضوع النشر فيما يخص استثمارات الشركات الأجنبية في مصر، وكذلك فيما يتعلق بالاحكام غير النهائية المتعلقة بمخالفات القانون، مطالبا بإعادة النظر فيها، حتى تستمر تلك الشركات في عملها بمصر

كما طالب بإعادة النظر في شروط الاخطار المنصوص عليها في القانون، لتكون أطول حتى تتمكن الشركات من تطبيق القانون وتتواكب مع شروطه.