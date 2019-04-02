"اتصالات البرلمان": قانون حماية البيانات الشخصية يطبق مواد الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قانون حماية البيانات يستهدف تطبيق مواد الدستور التي تؤكد حماية البيانات الشخصية.
وأضاف بدوي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، الثلاثاء؛ لمناقشة قانون حماية البيانات الشخصية، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، وعدد من الشركات العالمية المتخصصة، أن حماية البيانات الشخصية حق أساسي من حقوق الإنسان وترتبط بحرمة الحياة السياسية.
وقال بدوي: "نتطلع إلى تشريعات متوازنة لتحقيق مصلحة المواطن وتهيئة المناخ لجذب الشركات العالمية للتواجد في مصر لتحقيق الأهداف القومية".
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