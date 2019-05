"اطمئن يا سيدي".. وزير التعليم يتحدث عن التعلم والدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تفاعل البعض مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، بعدما أبدى إعجابه بتمكن طلاب الصف الأول الثانوي، من أداء الامتحانات الإلكترونية التي تجرى حاليًا، من أي مكان، سواء بالمدرسة، أو المنزل، أو حتى على ضفاف النيل، معلقًا: بعبارة تفيد بأن التعليم في مصر أصبح في كل مكان وزمان "Learning Anywhere, Anytime- Done In Egypt".

وعلق أحد المتابعين على كلمات الوزير قائلًا:"لا أعتقد أن امتحان آخر العام سيكون هكذا في أي مكان، أعتقد لا بد من الالتزام بوقت ومكان وهو المدرسة".

وعقب الوزير على التعليق قائلًا: "اطمئن ياسيدي"، مضيفًا: "نحن نود أن يكثر الحديث عن التعلم والمهارات، ويقل عن الامتحانات والدرجات، والهدف هو أن تنهض بلادنا بالعلم، وأن نربي أولادنا على حب التعلم، وأن نتأكد أنهم تعلموا حقًا، بدلًا من الثقافة السائدة التي تستهدف الدرجات فقط، وتفسد على أجيالنا مستقبلهم بدون قصد.

وتابع: "تعمدت أن أقول التعلم في كل وقت وكل مكان، بدلًا من "الامتحان في كل وقت وكل مكان".