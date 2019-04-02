رئيس "قومي الاتصالات" السابق: حماية البيانات الشخصية أحد أسس الأمن القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور عمرو بدوي، الرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن مشروع قانون حماية البيانات مهم، وأحد أهم أسس الأمن القومي.

وأضاف خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات، الثلاثاء، أن القانون يدعم الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات وحماية بيانات المواطنين.

وطرح رئيس القومي للاتصالات السابق، عددًا من الملاحظات لعدد من الشركات العاملة في المجال عبر إقامة جلسات حوار بين الشركات وبيان تأثير القانون على الاستثمار.

وأشار إلى أن الشركات ترغب في اتساق القانون مع التشريعات الأخرى في بلاد أخرى متعلقة بحماية البيانات حتى نستفيد من الخبرة العملية للدول الأخرى على نحو لا يعزل الدولة المصرية أو يعيق تدفق المعلومات.

وأكد عمرو بدوي، ضرورة اعتماد الضوابط المتعارف عليها دوليا وعدم استحداث آليات جديدة يترتب عليها صعوبة الالتزام بالقانون إلا بإجراء تعديلات على الأنظمة القائمة مما يترتب عليه رفع كلفة الاستثمار في هذا المجال.

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