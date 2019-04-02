محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

بدأت محافظة الجيزة أعمال تطوير طريق طراد النيل، بطول 6 كم وعرض 22 مترًا بنطاق حي الوراق.

وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدء أعمال رصف الطريق من مبنى وزارة الموارد المائية والري، وحتى منطقة شركة النصر للمسبوكات ومدة التنفيذ 10 أشهر وبإشراف كامل من مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله لمتابعة أعمال رصف الطريق، برفقة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، اللواء جمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء طارق عبدالعظيم رئيس حي الوراق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.

ووجه راشد، مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع شركات الكهرباء والاتصالات ومياه الشرب والصرف الصحي لتحويل أي مسارات للكابلات أو المواسير، لعدم إعاقة أعمال الرصف والتوسعة الجاري تنفيذها للطريق.

وأشار المحافظ إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير ورصف طريق طراد النيل تبلغ 33 مليون جنيه، ويعد طريقًا حيويًا ورئيسيًا ويشهد كثافات مرورية عالية طوال اليوم وله أهميته البالغة على أهالي الوراق وأوسيم وشمال الجيزة.

ووجه المحافظ رئيس حي الوراق بإزالة أي إشغالات متعدية على خطوط التنظيم بجانبي الطريق، وعدم السماح بها مجدداً ليظهر نتاج أعمال الرصف والتوسعة للطريق على الوجه الأمثل.

ووجه المحافظ خلال الجولة حي الوراق بالتنسيق مع مدينة الجيزة للتأكد من تركيب أعمد إنارة حديثة (ليد) بالطريق ومتابعة يومية للأعمال التي تنفذها الشركة للتأكد من تطبيقها أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأشارت المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ وحفاظاً على حياة المارة، سيتم تدعيم جانبي الطريق بأرصفة خرسانية لضمان عدم انزلاق السيارات خاصة وأن هناك ارتفاع للطريق عن مسطح الأرض كما سيتم تدعيم الجزيرة الوسطى بصبات خرسانية.

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كانت هذه تفاصيل خبر من وزارة الري إلى المسبوكات.. الجيزة تعلن تطوير "طراد النيل" بالوراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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