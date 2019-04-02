إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية في واقعة "ضرب طفل المرج"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة المرج، بإشراف المستشار أحمد عزالدين عبدالشافي، بإخلاء سبيل سائقين بكفالة مالية في واقعة الاعتداء على الطفل مروان بمنطقة المرج.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سائقين بمنطقة المرج، بعد تعديهم على طفل في السابعة من عمره بالضرب لاعتقاداتهم سرقه محتويات أحد السيارات.

وكان المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث المرج، تلقى بلاغًا من والد الطفل، يفيد تعدي سائقين على طفل في الثانية عشر من العمر يدعى "مروان" بسبب اعتقادهم بسرقتهم أثناء صعوده إحدى السيارات، وذكرت التحريات أن الطفل ترك والدته وتاه منها لمدة 4 ساعات وهو من ذوي القدرات الخاصة، وأوضحت بأنه صعد إحدى السيارات للعب بداخلها إلا أن 4 سائقين رصدوا تواجده فاعتقدوا أنه يسرق محتويات السيارة فاعتدوا عليه بالضرب، أسفر عن إصابته بكدمات فى وجهه وكتفه وأنحاء متفرقه من جسده.