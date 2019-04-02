تثبيت المارة بـ"موس".. الشرطة توقع "الجن وشريكه" في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"إلحقوني.. ثبتوني وسرقوا اللي معايا" بهذه الكلمات استنجد موظف برجال الشرطة بعد سرقته بالإكراه على يد شابين بمنطقة بولاق الدكرور، ونجحت جهود البحث في تحديد هوية المتهمين وضبطهما وإعادة المسروقات.

تلقى العقيد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من "فهد.ع" 36 سنة، موظف مقيم بالعجوزة، أنه حال سيره دائرة القسم استوقفه شخصان وهدداه بسلاح أبيض (شفرة موس) واستوليا على حافظة نقوده وهاتفه المحمول، وفرا هاربين.

تحريات النقيب كريم عبد الرازق معاون مباحث بولاق الدكرور توصلت إلى مرتكبي الواقعة وهما:

"فارس الجن" 24 سنة السابق اتهامه في 5 قضايا آخرهم (سلاح)، و "مصطفى.أ" 20 سنة، يقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، تمكن النقيب أحمد مندور معاون مباحث بولاق الدكرور من ضبطهما وبحوزتهما المسروقات و(2) شفرة موس،واعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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