ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة المطرية.
تلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام تشكيل عصابي بسرقتهم بالإكراه في عدة أماكن متفرقة بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "علاء ر."، "محمود م."، "إسلام م." عاطلين.
وبإعداد الأكمنه تم ضبط المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة تحت تهديد السلاح، وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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