الارشيف / أخبار مصر

ضبط هارب من الإعدام في قضية قتل بالهرم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط عاطل هارب من حكم بالإعدام شنقا لتورطه في جريمة قتل ومقاول هارب من 66 حكما متنوعا.

وردت معلومات لمدير إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بالقطاع مفادها أن "محمد.ع" 24 سنة، عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الواحات، السابق اتهامه في قضية (قتل) والمحكوم عليه الهارب في قضية (قتل عمد) بالإعدام شنقاً يقيم بشقة مستأجرة بالهرم.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية قادها الرائد فريد معاذ والنقيب مصطفى لاشن معاونا مباحث الهرم من ضبطه، وأقر بالحكم الصادر ضده.

وفي ذات السياق تمكن ضابط بإدارة تأمين 6 أكتوبر والقوة المرافقة من ضبط "صلاح.م" 55 سنة، مقاول، هارب من 66 حكما قضائيا (7 مستأنف - 59 جزئي "تبديد").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتنفيذ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط هارب من الإعدام في قضية قتل بالهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا