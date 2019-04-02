ضبط هارب من الإعدام في قضية قتل بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط عاطل هارب من حكم بالإعدام شنقا لتورطه في جريمة قتل ومقاول هارب من 66 حكما متنوعا.

وردت معلومات لمدير إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بالقطاع مفادها أن "محمد.ع" 24 سنة، عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الواحات، السابق اتهامه في قضية (قتل) والمحكوم عليه الهارب في قضية (قتل عمد) بالإعدام شنقاً يقيم بشقة مستأجرة بالهرم.

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عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية قادها الرائد فريد معاذ والنقيب مصطفى لاشن معاونا مباحث الهرم من ضبطه، وأقر بالحكم الصادر ضده.

وفي ذات السياق تمكن ضابط بإدارة تأمين 6 أكتوبر والقوة المرافقة من ضبط "صلاح.م" 55 سنة، مقاول، هارب من 66 حكما قضائيا (7 مستأنف - 59 جزئي "تبديد").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتنفيذ.