انت الان تتابع 150 ألف طالب أدوا امتحان الفيزياء: السيستم شغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
امتحان التابلت - صورة أرشيفية
يواصل طلاب الصف الأول الثانوي العام، أداء الامتحانات الإلكترونية التجريبية بأداء امتحان الفيزياء، اليوم الثلاثاء، وأكد الطلاب أنهم نجحوا في الدخول على سيستم منصة الامتحانات وأنه يعمل بشكل جيد دون توقف، وبعض أجزاء اسئلة الامتحان جاءت صعبة. فيما كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك أكثر من 150 ألف طالب دخلوا على منصة الامتحان. فيما ذكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه يسعى جاهدا لأن يكثر الحديث عن "التعلم والمهارات" ويقل عن الامتحانات والدرجات.
وقال شوقي، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "هدفنا هو أن تنهض بلادنا بالعلم وأن نربي اولادنا على حب التعلم، ونهتم الآن بفكرة أن نتأكد من أن الطلاب تعلموا حقا، وسنلغي الثقافة السائدة التي تستهدف الدرجات فقط وتفسد على أجيالنا مستقبلهم بدون قصد".ونفى مجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق،
وقال شوقي، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "هدفنا هو أن تنهض بلادنا بالعلم وأن نربي اولادنا على حب التعلم، ونهتم الآن بفكرة أن نتأكد من أن الطلاب تعلموا حقا، وسنلغي الثقافة السائدة التي تستهدف الدرجات فقط وتفسد على أجيالنا مستقبلهم بدون قصد".
ونفى مجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر أمس الإثنين، ما تردد عن إقرار وزارة التربية والتعليم بأن الصف الثاني الثانوي تجريبيا ولا يحتسب درجاته ضمن المجموع الكلي للثانوية العامة في نظام التعليم الجديد، موضحا أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق حول اعتبار الصف الثاني الثانوي سنة تجريبية في نظام التعليم الجديد، موضحة أن هذه السنة الدراسية لا تخضع لنظام التعليم الجديد هذا العام. (التفاصيل)
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