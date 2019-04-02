انت الان تتابع مدبولي يوجه بإنشاء 4 أسواق مركزية للجملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حرص الحكومة على النهوض بمنظومة التجارة الداخلية، من خلال تطوير البنية التحتية الخاصة بها، وإحداث نقلة نوعية في العناصر الأساسية للمنظوم سواء المناطق اللوجستية أو الأسواق المجمعة، بما يتيح توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتيسير حركة النقل وخفض الأسعار، وتفادي الحلقات الوسيطة التي تتسبب في ارتفاع أسعار السلع، مضيفا أن خطط الدولة في هذا المجال تشهد تكاملا، إذ يساهم المشروع القومي للطرق في تنفيذ طرق جديدة والارتقاء بجودة طرق أخرى، بما يدعم جهود تنمية التجارة الداخلية وتيسير حركة النقل بين المحافظات.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة ما تم تحقيقه مؤخرا في مجال تنمية وتطوير التجارة الداخلية وإنشاء أسواق الجملة والمناطق اللوجيستية، بحضور الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.ووجه