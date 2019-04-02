مدبولي يوجه بإنشاء 4 أسواق مركزية للجملة

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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حرص الحكومة على النهوض بمنظومة التجارة الداخلية، من خلال تطوير البنية التحتية الخاصة بها، وإحداث نقلة نوعية في العناصر الأساسية للمنظوم سواء المناطق اللوجستية أو الأسواق المجمعة، بما يتيح توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتيسير حركة النقل وخفض الأسعار، وتفادي الحلقات الوسيطة التي تتسبب في ارتفاع أسعار السلع، مضيفا أن خطط الدولة في هذا المجال تشهد تكاملا، إذ يساهم المشروع القومي للطرق في تنفيذ طرق جديدة والارتقاء بجودة طرق أخرى، بما يدعم جهود تنمية التجارة الداخلية وتيسير حركة النقل بين المحافظات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة ما تم تحقيقه مؤخرا في مجال تنمية وتطوير التجارة الداخلية وإنشاء أسواق الجملة والمناطق اللوجيستية، بحضور الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.ووجه
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة ما تم تحقيقه مؤخرا في مجال تنمية وتطوير التجارة الداخلية وإنشاء أسواق الجملة والمناطق اللوجيستية، بحضور الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
ووجه مدبولي بسرعة اتخاذ وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوات تنفيذية لإقامة 4 أسواق جملة مركزية بمساحة 20 فدانا لكل سوق في الجيزة، ومنطقة القناة، والدلتا، والصعيد، على أن تبدأ وزارة التموين على الفور في عملية اختيار مواقع تلك الأسواق بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية والجهات الأخرى المعنية، حتى يتسنى الانتهاء من تلك الأسواق في أسرع وقت ممكن، نظرا للفوائد الكبيرة التي سوف يحققها إنشاء هذه الأسواق بالنسبة لتخفيض أسعار المنتجات الزراعية.
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