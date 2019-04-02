نقابة الصيادلة فى قبضة الحارس القضائي

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توجه منذ لحظات الحارس القضائي على نقابة صيادلة مصر، محمد فكري، والمعين من قبل محكمة الأمور المستعجلة، بعد حكمها بفرض الحراسة القضائية على النقابة، لتسلم مقر النقابة والملفات المالية والإدارية، تنفيذا لحكم المحكمة. وعلمت "التحرير" من مصدر بنقابة صيادلة مصر، أن مبنى النقابة تم إخلاؤه من جميع العاملين الإداريين، بناء على طلب من محمد عامر أحد المحامين بقسم الشئون القانونية بالنقابة، مشيرا إلى أن الحارس حضر إلى مقر النقابة مرتين لكن هذه المرة جاء بقوات من الشرطة لتمكينه من تسلم عمله.
وأوضاف المصدر، لـ"التحرير"، أن الحارس القضائي لم يجد من أعضاء مجلس النقابة، سوى عمرو زكريا، وأحمد عبيد، والذي اجتمع معهما لتوضيح صيغة الحكم، وضرورة تسلمه للنقابة بناء على حكم محكمة الأمور المستعجلة. خطوة تسلم الحارس القضائي لمقر النقابة، تابعها البعض بالترحيب، بينما يرى آخرون أنها خطوة إلى الخلف، ولا
وأوضاف المصدر، لـ"التحرير"، أن الحارس القضائي لم يجد من أعضاء مجلس النقابة، سوى عمرو زكريا، وأحمد عبيد، والذي اجتمع معهما لتوضيح صيغة الحكم، وضرورة تسلمه للنقابة بناء على حكم محكمة الأمور المستعجلة.
خطوة تسلم الحارس القضائي لمقر النقابة، تابعها البعض بالترحيب، بينما يرى آخرون أنها خطوة إلى الخلف، ولا تعد دستورية، خاصة أن أحكام عدة يأتي أهمها ما أقرته المحكمة الدستورية بإلغاء الحراسات القضائية على النقابات، وهو ما جعل عضو المجلس المنتهية فترته، جورج عطا الله، لمناشدة الصيادلة، للتوجه للنقابة، لوقف عملية تسليم النقابة للحارس القضائي.
كانت محكمة الأمور المستعجلة، قد قضت، فبراير الماضي، بفرض الحراسة القضائية على نقابة صيادلة، مصر، إلا أن أعضاء المسجل تقدموا باستشكال على الحكم، وهو ما رفضته المحكمة، وأقرت بضرورة فرض الحراسة القضائية.
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