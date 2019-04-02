انت الان تتابع نقابة الصيادلة فى قبضة الحارس القضائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

توجه منذ لحظات الحارس القضائي على نقابة صيادلة مصر، محمد فكري، والمعين من قبل محكمة الأمور المستعجلة، بعد حكمها بفرض الحراسة القضائية على النقابة، لتسلم مقر النقابة والملفات المالية والإدارية، تنفيذا لحكم المحكمة. وعلمت "التحرير" من مصدر بنقابة صيادلة مصر، أن مبنى النقابة تم إخلاؤه من جميع العاملين الإداريين، بناء على طلب من محمد عامر أحد المحامين بقسم الشئون القانونية بالنقابة، مشيرا إلى أن الحارس حضر إلى مقر النقابة مرتين لكن هذه المرة جاء بقوات من الشرطة لتمكينه من تسلم عمله.

وأوضاف المصدر، لـ"التحرير"، أن الحارس القضائي لم يجد من أعضاء مجلس النقابة، سوى عمرو زكريا، وأحمد عبيد، والذي اجتمع معهما لتوضيح صيغة الحكم، وضرورة تسلمه للنقابة بناء على حكم محكمة الأمور المستعجلة. خطوة تسلم الحارس القضائي لمقر النقابة، تابعها البعض بالترحيب، بينما يرى آخرون أنها خطوة إلى الخلف، ولا