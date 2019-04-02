شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يتفقد موقع إقامة مدينة بئر العبد الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الثلاثاء، موقع إقامة مدينة بئر العبدالجديدة.

وقال عبدالفضيل إن مدينة بئر العبدالجديدة التي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بإنشائها تعد من المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحا أنها ستقام على مساحة ٢٧٠٨ أفدنة بمنطقة الرواق شمال مدينة بئر العبدالحالية، مشيرا إلى أنها «ستدار بنفس منظومة المدن العمرانية الجديدة، وتضم وحدات سياحية ووحدات سكنية ومدارس ودور عبادة ومختلف المرافق الخدمية، وأنها ستستقبل المواطنين الراغبين في الإقامه بها وفقا لآلية المجتمعات العمرانية».

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وأصدر المحافظ توجيهاته إلى مجلس مدينة بئر العبدبحصر كل المكونات الموجودة في موقع المدينة ورصدها على خريطة مساحية محددة بحدود أربع ومكتوب على كل جهة منها أنها أرض مخصصة لإقامة بئر العبدالجديدة.

كما أصدر توجيهاته بمنع إصدار أي تراخيص جديدة لإقامة أي منشآت في موقع المدينة الجديدة، مؤكدا على تحديد آلية لتحديد مكونات الموقع بمشتملاته.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير التخطيط العمراني بالمحافظة أوضح فيه المخطط العام لإقامة المدينة والذي اعتمده مؤخرا رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن مدينة بئر العبدالجديدة ستكون الثانية داخل نطاق المحافظة من المدن العمرانية الجديدة، عقب المدينة المليونية الجاري إقامتها على حدود المحافظة مع بورسعيد.

وعلى صعيد آخر، أكد المحافظ أنه سيتم في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي توزيع الدفعة الأولى من الوحدات السكنية في مدينة رفح الجديدة، علاوة على تخصيص نسبة من وحدات الإسكان الاجتماعى بالعريش لأهالي رفح والشيخ زويد، على أن تتحمل المحافظة سداد القيمة الإيجارية على أن يتحمل المواطن مبلغ ١٠٠ جنيه شهريا نظير الصيانة.