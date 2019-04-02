شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتقدم 10 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي 2018 (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انفوجراف يوضح تقدم مصر عشرة مراكز في عام واحد بمؤشر الابتكار العالمي حيث وصلت إلى المرتبة 95 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 105 عام 2017، وهو مؤشر يقدم مقاييس مفصلة عن الأداء الابتكاري في 126 بلدًا حول العالم يصدر عن ‏كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجامعة كورنيل‎ ‎والمعهد الأوروبي ‏لإدارة الأعمال.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذا التقدم جاء تتويجاً للجهود التي بذلتها الدولة المصرية في هذا الصدد، والتي تمثلت أبرزها في زيادة حجم الإنفاق الحكومي على البحث العلمي والتطوير بنسبة 61% ليصل إلى 19.2 مليار جنيه عام 2018/2019 مقارنة بـ 11.92 مليار جنيه عام 2013/2014، كما زاد كذلك عدد البرامج الجديدة في الجامعات الحكومية بنسبة 10% عام 2018 لتصل إلى 188 برنامجاً مقارنة بـ 171 برنامجاً في عام 2017، فضلاً عن صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحفيز القطاع الصناعي على البحث العلمي في إبريل 2018.

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وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن عدد كليات الجامعات الحكومية شهدت زيادة أيضاً بنسبة 4% باستثمارات قدرها 8.2 مليار جنيه لتصل إلى 484 كلية عام 2018 مقارنة بـ 465 كلية عام 2017، كما تم زيادة عدد الأبحاث المنشورة دولياً بنسبة 29% لتصل إلى 18.8 ألف بحث، وكذلك زيادة أعداد الباحثين في القطاعات المختلفة بنسبة 21.9% ليصل عددهم إلى 135 ألف باحث، في حين بلغت نسبة الأبحاث المشتركة مع دول العالم 51%.

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في ذات السياق عن تنفيذ مشروع ‏MATS‏ ببرج العرب بدعم من الاتحاد الأوروبي وهو مركز للبحوث والتطوير في مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية ‏المياه بتكلفة 9.5 مليون يورو، معلناً احتلال مصر المرتبة 38 عالمياً في مجال الأبحاث العلمية المنشورة من ضمن 230 ‏دولة، وأخيراً تم إدراج 19 جامعة مصرية لأول مرة في تصنيف التايمز البريطاني «Time Higher Education» في 2018 من بين أفضل 1200 جامعة على مستوى العالم، فضلاً عن إدراج ‏6 جامعات حكومية مصرية في 20 تخصصًا علميًا ضمن تصنيف ‏QS‏ العالمي لعام ‏‏2019‏ وهو تصنيف سنوي لأفضل 800 جامعة في العالم.