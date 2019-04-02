شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن أصناف القطن الجديدة للحصول على إنتاجية أعلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، تكليفا لمركز البحوث الزراعية باتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية القطن المصري، استعدادا لبدء موسمه بالوجه القبلي من خلال تنفيذ دورات إرشادية في جميع المحافظات لتوعية المهندسين الزراعيين والمزارعين باحتياجات المحصول من البداية، لتجنب أي مشكلات تواجهه.

كما كلف الوزير معهد بحوث القطن بمواصلة برامج تربية القطن من خلال استنباط العديد من الهجن الجديدة، التي تلائم العديد من الأغراض الخاصة واختبارها لعزلها كأصناف جديدة في المستقبل، بما يحقق في تطوير زراعة القطن المصري.

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وكشف معهد بحوث القطن عن مجموعة من الأصناف الجديدة التي لاقت قبولا لدى المزارعين، منها الصنف جيزة 94، وهو من طبقة الأقطان طويلة التيلة للوجه البحري ويزرع بمحافظات كفرالشيخ والشرقية والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية. ويتميز الصنف بالتبكير في النضج والمحصول العالي وحجم ووزن اللوزة الكبير تصل فترة بقائه في الأرض إلى 170 يومًا، فضلا عن ملاءمته للجني الآلي.

وقال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد القطن، إن هذا الصنف من طبقة الأصناف فائقة الطول ويزرع بمركزي فوة ومطوبس. ويتميز بمعدل التصافي العالي وصفاته الغزلية المرتفعة، وهو من أعلي الأصناف المصرية جودة.

أما الصنف جيزة 95 من طبقة الأقطان التي تُزرع في محافظات الوجه القبلي. ويتميز بالإنتاج العالي لنحو 13 قنطارًا للفدان للفدان. بجانب كونه سريع النضج، حيث تصل مدة بقائه في الأرض إلى حوالي 150 يومًا، ويوفر المياه بنسبة تتراوح ما بين 15 و20%.

وأضاف مسعد، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه يوجد أيضا عدد من الأصناف الهجين المُبشرة، منها الصنف الجديد جيزة 97، وهو تحت التسجيل ويتميز بأنه صنف عالي المحصول، مُبكر في النضج، ووزن اللوزة فيه يتعدى 3.5 جرام. ويصل إنتاجه ما بين 12 و13 قنطار زهر وحوالي 15 إلى 16 قنطار شعر للفدان. إضافة إلى قدرته على تحمل درجات حرارة تتعدي 50 درجة مئوية ويلائم الزراعة في البيئات الجديدة.