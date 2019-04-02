شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس 5 متهمين 15 يومًا في «حادث محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة في العباسية تجديد حبس 5 متهمين في حادث جرار محطة مصر 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالقتل الخطأ والإهمال الجسيم الذي أسفر عن مقتل 22 مواطنًُا وإصابة 43 آخرين بإصابات متنوعة مابين حروق بالغة. وحضر المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة إلى المحكمة.

يذكر أن الأسبوع الماضي تم تجديد حبس ٦ آخرين ١٥ يومًا، بينهم سائق الجرار.