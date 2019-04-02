شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن الاحتفال بذكرى تحرير سيناء بالتعاون مع وزارة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسين الزناتى السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، عن اتفاقه مع وزارة الشباب والرياضة على إقامة حفل فنى كبير على مسرح نقابة الصحفيين بالمجان للصحفيين وأسرهم، لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة فى ذكرى انتصارات أعياد تحرير سيناء .

وأوضح الزناتى أن الحفل سيكون يوم الاحد 28 أبريل الجارى، فى إطار التعاون الدائم والمثمر بين نقابة الصحفيين بقيادة النقيب ضياء رشوان.